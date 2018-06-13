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Двое пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде выписаны из больницы

Происшествия
13 июня, 14:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 13, июня. /ТАСС

Еще один человек останется на лечении до конца недели

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ВОЛГОГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших при столкновении на Волге в Волгограде катамарана и баржи выписаны из больницы, сообщила в среду ТАСС главврач клинической больницы скорой помощи № 25 Волгограда Наталья Ляхова.

Поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пять пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы в клиническую больницу скорой помощи № 25 Волгограда.

"Мужчина, который является сотрудником полиции, был сегодня выписан, он уехал на похороны жены [погибшей при ЧП], возможно, он продолжит лечение в другом медучреждении. Сегодня выписана также одна пострадавшая в том ЧП женщина, еще одна пострадавшая останется у нас на лечении ориентировочно до конца недели", - сказала главврач.

Ранее источник во властных структурах сообщил ТАСС, что личности всех одиннадцати жертв ЧП установлены, среди них два сотрудника полиции с супругами, а также 17-летняя дочь одного из них. В среду в Волгограде состоялись похороны нескольких погибших. Среди приехавших на церемонию прощания - начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.

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