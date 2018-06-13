СК проверит информацию о травмировании ребенка в детском саду Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по сообщениям СМИ о травмировании четырехлетнего мальчика в одном из детских садов Ярославля. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель регионального СУ СК Кристина Гузовская.

"Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о травмировании ребенка в детском саду на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Гузовская.

Инцидент произошел в детском саду в Дзержинском районе Ярославля. По предварительной информации, травмы мальчику причинила воспитательница - в результате ее действий ребенок получил удар в височную область головы.

Как сообщали местные СМИ, мальчик активно себя вел, когда воспитатель читала детям книгу. Она пыталась вывести ребенка в спальню, он сопротивлялся и получил травму. Обстоятельства происшествия уточняются.