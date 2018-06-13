Источник: семь человек пострадали и двое погибли в ДТП с участием маршрутки в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и семеро пострадали в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" на трассе в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Газель" и "КамАЗ" [столкнулись], девять [пострадали], из них двое погибли", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального главка МЧС, ДТП с участием пассажирской "Газели" и "КамАЗа" произошло на трассе республиканского значения Манас - Карабудахкент.

"В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи и попутным автотранспортом доставлены в Центральную районную больницу Карабудахкентского района", - сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.