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Трое из пострадавших в ДТП в Дагестане находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
13 июня, 21:26 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, июня. /ТАСС

Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

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МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Три человека из 17 пострадавших в ДТП в Дагестане, где маршрутное такси на дороге Манас - Карабудахкент столкнулось с "КамАЗом", находятся в тяжелом состоянии, один из них - в крайне тяжелом с угрозой для жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду представительница республиканского центра медицины катастроф.

"Всего 17 пострадавших, трое в тяжелом состоянии, один из них - крайне тяжелый, угроза для жизни сохраняется", - сказала собеседница агентства, добавив, что среди пострадавших трое детей. "Тяжелых среди них нет", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП два человека погибли на месте и 17 попали в больницу.

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