Следствие будет ходатайствовать об аресте владельца лодочной станции в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Следствие в четверг обратится в суд Волгограда с ходатайством об аресте владельца лодочной станции компании "Пристань", который 11 июня не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, впоследствии столкнувшегося с баржей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"[Следствие] пойдет сегодня с ходатайством [об аресте] в суд", - сказала собеседница.

ЧП произошло поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега у грузового порта Ворошиловского района Волгограда, где столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате происшествия погибли 11 человек. Пятеро пассажиров катамарана были спасены, трое из них были госпитализированы. Владелец лодочной станции был задержан.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. В день ЧП на нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.