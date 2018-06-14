Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следствие будет ходатайствовать об аресте владельца лодочной станции в Волгограде

Происшествия
14 июня, 8:44 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июня. /ТАСС

По версии СК, владелец не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, впоследствии столкнувшегося с баржей

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Следствие в четверг обратится в суд Волгограда с ходатайством об аресте владельца лодочной станции компании "Пристань", который 11 июня не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, впоследствии столкнувшегося с баржей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Читайте также новости по теме:
Столкновение баржи и катамарана на Волге
© Андрей Махонин/ТАСС

В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге

СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном в акватории Волги

Следователи считают владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге

"[Следствие] пойдет сегодня с ходатайством [об аресте] в суд", - сказала собеседница.

ЧП произошло поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега у грузового порта Ворошиловского района Волгограда, где столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате происшествия погибли 11 человек. Пятеро пассажиров катамарана были спасены, трое из них были госпитализированы. Владелец лодочной станции был задержан.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. В день ЧП на нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
6
Кабмин рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости