СК проводит проверку из-за смерти женщины при падении из маршрутки в Твери

ТАСС, 14 июня. Следователи проводят проверку по факту смерти 69-летней женщины при падении из маршрутного такси в Твери. Об этом сообщили в СУ СК России по Тверской области.

"Предварительно установлено, что в Твери в районе дома №135 по улице Горького 69-летняя женщина выпала из открытой двери маршрутки. При падении женщина ударилась головой о бордюр и получила травму головы, от которой скончалась на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что проводятся следственные действия, а органы внутренних дел ведут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.