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Главу минсельхоза Оренбургской области задержали по подозрению в хищении 100 млн рублей

Происшествия
14 июня, 15:50 дата обновления: 14 июня, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Вмести с ним задержали руководителя ООО "СГЦ "Вишневский"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов задержан по подозрению в хищении 100 млн рублей при получении субсидий. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет РФ.

"Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 55-летний Михаил Маслов и руководитель ООО "СГЦ "Вишневский" 38-летний Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств на 100 млн рублей при получении субсидий", - сообщает ведомство в мессенджере TamTam.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного третьим следственным управлением (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления СК России.

По данным следствия, в 2015-2016 годах представители ООО "СГЦ "Вишневский" похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей. "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавила Петренко.

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