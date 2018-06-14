Главу минсельхоза Оренбургской области задержали по подозрению в хищении 100 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов задержан по подозрению в хищении 100 млн рублей при получении субсидий. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет РФ.

"Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 55-летний Михаил Маслов и руководитель ООО "СГЦ "Вишневский" 38-летний Виктор Железнов задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств на 100 млн рублей при получении субсидий", - сообщает ведомство в мессенджере TamTam.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного третьим следственным управлением (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления СК России.

По данным следствия, в 2015-2016 годах представители ООО "СГЦ "Вишневский" похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 100 млн рублей. "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавила Петренко.