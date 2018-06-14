СК начал проверку после того, как женщина сломала позвоночник на турбазе под Ульяновском

УЛЬЯНОВСК, 14 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области начало проверку после того, как женщина получила перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, упав с качелей во время отдыха на турбазе "Архангельская слобода" в Ульяновской области, сообщили в четверг в ведомстве.

"Предварительно установлено, что 9 июня на территории базы отдыха "Архангельская слобода", расположенной в Старомайнском районе Ульяновской области, местная жительница травмировалась в результате раскачивания на подвешенном администрацией турбазы бревне. Пострадавшая госпитализирована с закрытым переломом позвонков грудного и поясничного отдела, закрытой черепно-мозговой травмой", - отметили в ведомстве.

Следственное управление проводит проверку, назначены необходимые экспертизы, решается вопрос об изъятии документации на турбазе.