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Три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Дагестане

Происшествия
14 июня, 19:09 дата обновления: 14 июня, 19:11 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, июня. /ТАСС

По информации ГУ МЧС по региону, столкнулись два автомобиля Lada Priora

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МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Левашинском районе Дагестана, сообщила ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Три женщины скончались в результате столкновения двух машин в Левашинском районе. Еще четверо, в том числе малолетний ребенок, госпитализированы в Левашинскую ЦРБ", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, состояние пострадавших уточняется.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ДТП произошло в 9 км от населенного пункта Леваши на автодороге республиканского значения "Леваши - Акуша" с участием двух автомобилей Lada Priora.

"Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 16 человек и четыре единицы техники", - сообщили в ведомстве.

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