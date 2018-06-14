Глава Серпуховского района связывает возбуждение дела с борьбой против мусорных полигонов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил в четверг в Басманном суде Москвы, что уголовное дело в отношении него по статье "Превышение должностных полномочий" возбуждено для воспрепятствования переизбранию и борьбе против мусорных полигонов, передает корреспондент ТАСС.

"Следственный комитет вытащил этот "старый кафтан", это уголовное дело десятилетней давности для оказания на меня давления, чтобы не дать мне переизбраться на пост главы Серпуховского района и остановить мою борьбу против мусорных полигонов", - сказал Шестун в суде. Серпуховской муниципальный район - единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрация. Ранее в Серпуховском районе прошли митинги против расширения мусорного полигона.

Шестун обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Перед заседанием суда он сказал журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу".

Накануне адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщал о том, что в доме главы района силовики провели обыск. По информации адвоката, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. По словам адвоката, "этим событиям" 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения.

По словам представителя Следственного комитета РФ в четверг в суде, "с 2008 год по 2014 год Шестун осуществил незаконную передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области, нанеся тем самым ущерб в размере более 62 млн рублей".

Следствие просило суд арестовать его на два месяца. Наказание по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.