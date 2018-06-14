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Пожар в кафе на северо-западе Москвы потушен

Происшествия
14 июня, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Информации о пострадавших нет

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в кафе на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 19:23 мск пожар был локализован и в 20:14 мск ликвидирован на площади 100 кв. метров. Сведений о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место пожара выезжала лаборатория, по результатам замеров которой ПДК вредных примесей не выявлено.

Пожар произошел на кровле кафе по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 12, корпус 1. Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, люди покинули строение до прибытия пожарных.

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