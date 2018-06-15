Экс-министр связи Пермского края получил условный срок за хищение 26 млн рублей

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор бывшему министру связи и информационного развития края Евгению Балуеву. Экс-министр приговорен к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей, сообщили в пятницу в Ленинском районном суде Перми.

"Балуев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ ["Мошенничество в крупном размере"] и ч.1 ст. 222 УК РФ ["Незаконное хранение оружия"], приговорен к 6 годам лишения свободы, условно и штрафу в 800 тыс. рублей," - сообщили агентству ТАСС приемной судьи Войтко, которая рассматривала дело Евгения Балуева. Также, в суде пояснили, что это было второе слушание уголовного дела в отношении Балуева.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Ленинский районный суд Перми признал Балуева виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и незаконном хранении боеприпасов и приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Экс-министр обжаловал приговор в Пермском краевом суде, и 7 февраля 2017 года апелляционная инстанция отменила приговор и вернула уголовное дело на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд. Также, была изменена и мера пресечения в отношении Балуева на подписку о невыезде. Ранее с июня 2016 года экс-министр находился под стражей.

Евгений Балуев был задержан 4 июня 2016 года сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Пермскому краю в рамках дела о хищении более 31 млн рублей руководством многофункционального центра (МФЦ). Вместе с ним по делу проходили ещё два подозреваемых - руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова. По данным УФСБ по Пермскому краю, в течение 2014-2015 годов они завышали данные по стоимости работ по созданию сети МФЦ в Пермском крае, по предварительному сговору было совершено хищение не менее 31,3 млн рублей бюджетных средств.

Пермский краевой МФЦ был создан 1 марта 2012 года в рамках концепции административной реформы РФ. Учредителем является Министерство информационного развития и связи Пермского края. Сегодня на территории Перми и Пермского края действует 268 филиалов и территориально обособленных структурных подразделений.