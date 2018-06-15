Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины при падении из маршрутки в Твери

ТАСС, 15 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 69-летней женщины в Твери в результате падения из маршрутного такси на дорогу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Ранее сообщалось, что 13 июня жительница Твери умерла при падении из открытой двери маршрутного такси.

"По версии следствия, 69-летняя жительница города Твери находилась в качестве пассажира в салоне маршрутного такси. На остановке общественного транспорта неустановленная следствием пассажирка, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий, выходя из указанного маршрутного такси, вытолкнула создававшую помеху потерпевшую женщину. В результате 69-летняя женщина упала с высоты собственного роста на проезжую часть, ударилась головой об асфальтированную поверхность проезжей части и скончалась", - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности. В ведомстве добавили, что следствие устанавливает личность подозреваемой. "С пассажирами маршрутного такси составлен фоторобот подозреваемой, оперативными службами проводятся розыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы", - уточнили в пресс-службе.