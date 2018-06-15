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Защита обжалует арест владельца лодочной станции в Волгограде по делу о ЧП с катамараном

Происшествия
15 июня, 14:19 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 15, июня. /ТАСС

Адвокаты планируют попросить суд о домашнем аресте

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ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Арест на два месяца владельца лодочной станции в Волгограде Леонида Жданова по делу с затонувшим катамараном, принятый в четверг в Центральном райсуде, будет обжалован в апелляционном порядке в кратчайшие сроки. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат подозреваемого Николай Висков.

"По закону на подачу апелляции законом отведено три дня, с учетом выходных последний день - понедельник. Либо сегодня, либо в понедельник жалоба на избрание моему доверителю меры пресечения в виде заключения под стражей будет подана в Волгоградский областной суд",- сказал защитник.

Он отметил, что в апелляционной жалобе будет "просить вышестоящий суд либо отказать в принципе в избрании меры пресечения, либо, если суд сочтет необходимым ее все-таки избрать, просить о домашнем аресте".

Поздно вечером 11 июня в 250 м от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы. Ранее сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции ООО "Пристань" Жданова, который не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, который впоследствии столкнулся с баржей.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ по факту столкновения катамарана и баржи возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. На нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

Судмедэкспертиза показала, что в крови капитана и собственника катамарана, экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, погибшего при столкновении с баржей, обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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