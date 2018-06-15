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Скончалась еще одна пострадавшая в ДТП на ж/д переезде под Орлом

Происшествия
15 июня, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Таким образом, жертвами аварии стали пять человек

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ТАСС, 15 июня. Пострадавшая в ДТП с участием поезда и автобуса, которое произошло 10 июня на железнодорожном переезде под Орлом, скончалась в Орловской областной клинической больнице. Об этом ТАСС в пятницу сообщили департаменте здравоохранения Орловской области.

"Женщина находилась в реанимации Орловской областной больницы. Врачи боролись за ее жизнь, однако ночью она скончалась" - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина была в крайне тяжелом состоянии. Жизням еще 11 пострадавших ничего не угрожает. Десять человек перевели из реанимации в профильные отделения. К выписке их будут готовить на следующей неделе.

Авария на железнодорожном переезде произошла 10 июня под Орлом. Грузовой поезд протаранил автобус, выехавший на запрещающий сигнал светофора. Четыре человека погибли на месте, 12 госпитализировали в больницы Орла.

По факту аварии следственным управлением СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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