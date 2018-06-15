Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Саратовской области

Происшествия
15 июня, 20:59 дата обновления: 15 июня, 21:00 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 15, июня. /ТАСС

Автобус был пассажирским, число находившихся людей в салоне не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратовской области, сообщил в пятницу ТАСС глава Советского района области Сергей Пименов.

"Ехал автобус из Саратова в Дергачи, по предварительной версии, в него въехал автомобиль Renault. Автобус лег на бок, несколько метров пролетел в кювете. Восемь человек обратились в больницы, среди них полуторагодовалый ребенок. Всех домой отпустили, кроме двух женщин", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что автобус был пассажирским, число находившихся людей в салоне не уточняется.

Автомобиль санавиации выехал для оказания помощи пострадавшим пассажирам рейсового автобуса, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

"По данным министерства здравоохранения, в результате аварии за помощью обратились девять человек. Сейчас в больнице остаются две женщины, одна, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Для оценки состояния пострадавшим на место в Советский район из Саратова выехала бригада санавиации", - сказал Колоколов.

Он уточнил, что при необходимости пострадавшие будут транспортированы в областной центр.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
3
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Треть сдававших ЕГЭ по истории получили высокие баллы
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости