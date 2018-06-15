Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Саратовской области

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратовской области, сообщил в пятницу ТАСС глава Советского района области Сергей Пименов.

"Ехал автобус из Саратова в Дергачи, по предварительной версии, в него въехал автомобиль Renault. Автобус лег на бок, несколько метров пролетел в кювете. Восемь человек обратились в больницы, среди них полуторагодовалый ребенок. Всех домой отпустили, кроме двух женщин", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что автобус был пассажирским, число находившихся людей в салоне не уточняется.

Автомобиль санавиации выехал для оказания помощи пострадавшим пассажирам рейсового автобуса, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

"По данным министерства здравоохранения, в результате аварии за помощью обратились девять человек. Сейчас в больнице остаются две женщины, одна, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Для оценки состояния пострадавшим на место в Советский район из Саратова выехала бригада санавиации", - сказал Колоколов.

Он уточнил, что при необходимости пострадавшие будут транспортированы в областной центр.