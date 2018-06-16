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Прокуратура в Якутии проверяет информацию о массовом отравлении в селе Хоро

Происшествия
16 июня, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По предварительным данным, в больницу попали более 20 человек

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ТАСС, 16 июня. Районная прокуратура в Якутии проводит проверку информации о госпитализации более 20 жителей села Хоро Верхневилюйского района с жалобами на кишечное расстройство. Об этом в субботу сообщается на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

"Прокуратура Верхневилюйского района начала проверку в связи с информацией о госпитализации граждан. Предварительно установлено, что в учреждение здравоохранения поступили порядка 20 жителей села Хоро <...> с жалобами на кишечное расстройство, среди них несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

Причины госпитализации жителей села будут установлены в результате проверки.

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