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Шесть человек остаются в больнице после ДТП с "Газелью" в Астраханской области

Происшествия
16 июня, 11:02 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 16, июня. /ТАСС

Медики утверждают, что состоянии пострадавших оценивается как средней степени тяжести

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АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Шесть из семи пострадавших в результате опрокидывания ночью "Газели" на трассе в Астраханской области остаются в больнице. Их состояние не вызывает опасения у медиков, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Один из семи госпитализированных ночью после дорожно- транспортного происшествия получил помощь и покинул районную больницу. Ночью бригады Центра медицины катастроф перевезли в больницу Астрахани трех взрослых, один ребенок доставлен в областную детскую больницу. В ближайшее время в Астрахань переведут оставшихся пострадавших. Тяжелых нет, все в состоянии средней степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.

Авария произошла в ночь на субботу на трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии. По предварительным данным, водитель частного микроавтобуса совершил наезд на пластиковое ограждение вдоль дороги, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. По данным областного управления МЧС, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, все они были доставлены в районную больницу. Позже трое отказались от госпитализации.

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