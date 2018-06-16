Шесть человек остаются в больнице после ДТП с "Газелью" в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Шесть из семи пострадавших в результате опрокидывания ночью "Газели" на трассе в Астраханской области остаются в больнице. Их состояние не вызывает опасения у медиков, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Один из семи госпитализированных ночью после дорожно- транспортного происшествия получил помощь и покинул районную больницу. Ночью бригады Центра медицины катастроф перевезли в больницу Астрахани трех взрослых, один ребенок доставлен в областную детскую больницу. В ближайшее время в Астрахань переведут оставшихся пострадавших. Тяжелых нет, все в состоянии средней степени тяжести", - уточнили в пресс-службе.

Авария произошла в ночь на субботу на трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии. По предварительным данным, водитель частного микроавтобуса совершил наезд на пластиковое ограждение вдоль дороги, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. По данным областного управления МЧС, в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, все они были доставлены в районную больницу. Позже трое отказались от госпитализации.