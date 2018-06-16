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Фигуранты дела об аргентинском кокаине ознакомились с результатами экспертиз

Происшествия
16 июня, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Адвокаты фигурантов утверждают, что результаты экспертиз доказывают непричастность их подзащитных к предъявленным обвинениям

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Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о поставках крупной партии аргентинского кокаина в Россию - Владимир Калмыков, Али Абянов и Иштимир Худжамов - официально ознакомились с результатами назначенных в ходе следствия экспертиз. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц.

"Согласно полученным результатам биологической, химической и молекулярно-генетической экспертиз, в организме моего доверителя наркотик не обнаружен. Все эти экспертизы ни прямо, ни косвенно не говорят о причастности Абянова к инкриминируемым ему преступлениям", - сказал защитник, уточнив, что все фигуранты и их защитники ознакомились с заключениями экспертов.

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Адвокаты Худжамова и Калмыкова также заявили, что получили результаты экспертиз, "доказывающих непричастность" их подзащитных к предъявленным обвинениям. Кроме того, всем фигурантам была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала их всех вменяемыми.

Ранее адвокаты фигурантов дела сообщили ТАСС, что результаты генетической экспертизы ДНК, назначенной в рамках дела, не подтвердили наличие на чемоданах с наркотиком биологических следов, принадлежащих обвиняемым.

Калмыков, Абянов и Худжамов находятся под арестом, срок заключения под стражу им продлен до середины июля.

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