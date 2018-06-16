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В здании Школы искусств в Глазго вспыхнул пожар

Происшествия
16 июня, 11:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, июня. /ТАСС

Тушением огня занимаются более 120 пожарных

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ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Более 120 пожарных задействованы в ликвидации сложного пожара, охватившего здание Школы искусств в шотландском Глазго. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Огонь сначала охватил корпус учебного заведения, построенного в 1897-1909 годах по проекту шотландского архитектора Чарльза Ренни Макинтоша и который ранее уже серьезно пострадал от пожара в 2014 году. Затем пламя распространилось на близлежащие строения, в частности на ночной клуб Campus и музыкально-концертный зал O2 ABC.

Шотландская пожарно-спасательная служба о возможных жертвах пожара не сообщала. "Мы продолжаем пожаротушение в очень сложной ситуации", - сказал заместитель начальника пожарной службы Иэн Бушелл.

Школа искусств в Глазго была основана в 1845 году и является престижным учебным заведением, в котором живописи, фотографии, скульптуре и киноискусству обучаются более двух тысяч студентов.

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