В здании Школы искусств в Глазго вспыхнул пожар

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Более 120 пожарных задействованы в ликвидации сложного пожара, охватившего здание Школы искусств в шотландском Глазго. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Огонь сначала охватил корпус учебного заведения, построенного в 1897-1909 годах по проекту шотландского архитектора Чарльза Ренни Макинтоша и который ранее уже серьезно пострадал от пожара в 2014 году. Затем пламя распространилось на близлежащие строения, в частности на ночной клуб Campus и музыкально-концертный зал O2 ABC.

Шотландская пожарно-спасательная служба о возможных жертвах пожара не сообщала. "Мы продолжаем пожаротушение в очень сложной ситуации", - сказал заместитель начальника пожарной службы Иэн Бушелл.

Школа искусств в Глазго была основана в 1845 году и является престижным учебным заведением, в котором живописи, фотографии, скульптуре и киноискусству обучаются более двух тысяч студентов.