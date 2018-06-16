Следователи арестовали виновника ДТП на ж/д переезде в Орловской области

ТАСС, 16 июня. Водитель автобуса, попавшего 10 июня в аварию с участием поезда на железнодорожном переезде в Орловской области, взят под стражу, сообщила в субботу пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека и еще 12 пострадали.

"По ходатайству следователя в отношении 52-летнего водителя автобуса, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 июня 2018 года на железнодорожном переезде в Орловском районе, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.

По факту аварии возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках уголовного дела следователи допросят руководителей автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус.