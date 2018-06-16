Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следователи арестовали виновника ДТП на ж/д переезде в Орловской области

Происшествия
16 июня, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В результате ДТП четыре человека погибли и еще 12 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июня. Водитель автобуса, попавшего 10 июня в аварию с участием поезда на железнодорожном переезде в Орловской области, взят под стражу, сообщила в субботу пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека и еще 12 пострадали.

"По ходатайству следователя в отношении 52-летнего водителя автобуса, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 июня 2018 года на железнодорожном переезде в Орловском районе, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.

По факту аварии возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках уголовного дела следователи допросят руководителей автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Як-52 разбился в Алтайском крае
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Отпевание Станислава Говорухина прошло в Храме Христа Спасителя
7
Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. руб. в год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости