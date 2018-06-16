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Селевой поток перекрыл дорогу на курорты Теберда и Домбай в Карачаево-Черкесии

Происшествия
16 июня, 20:38 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 16, июня. /ТАСС

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

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ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Участок автодороги Черкесск - Домбай в районе аула Нижняя Теберда в Карачаево-Черкесии временно перекрыт из-за селевого потока, сошедшего в результате сильного ливня. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 17:30 поступила информация о том, что в результате сильного ливневого дождя сошел сель между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда. Перекрыто 100 м дорожного полотна автодороги Черкесск - Домбай. В результате схода селя отрезанными остались населенные пункты Верхняя Теберда, город Теберда и поселок Домбай. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место выехала оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона в составе трех человек.

Как сообщили ТАСС в филиале управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске, по предварительным данным сошла сель объемом более 2 тыс. кубометров.

"Этот участок дороги не был ранее подвержен селевым потокам. На месте работает сейчас четыре единицы техники. Сель сошла на участок протяженностью где-то 150 метров, селевой поток сейчас еще потихоньку продолжает сходить. На ночь будет организовано дежурство совместно с ГИББД", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в субботу из-за сильных ливней сель сошла и на автодорогу Рожкао - Курджиново в Урупском районе. По уточненным данным, проезд открыт, но затруднен. Произошел также подъем уровня воды в притоках реки Большая Лаба, по предварительной информации МЧС, в зоне подтопления в селе Курджиново находятся около 150 дворовых территорий. Пострадавших и погибших нет, системы жизнеобеспечения в селе не нарушены.

В Карачаево-Черкесии с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.

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