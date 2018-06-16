Bloomberg: посол США в Канаде получила конверт с белым порошком и письмо с угрозами

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Посол США в Канаде Келли Крафт на фоне торговых споров между странами получила конверт с белым порошком и письмо с угрозами. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По сведениям его источников в американской дипмиссии, конверт на имя Крафт поступил в посольство США в Оттаве в четверг. Белый порошок был обнаружен одним из служащих, отвечающих за обработку поступающей почты. Местная полиция взяла образцы вещества, оно было признано безвредным.

В конверте также имелось письмо с оскорблениями и угрозами убийства в адрес Крафт, а также президента США Дональда Трампа и членов его семьи. Агентство отмечает, что после произошедшего канадские политики выразили поддержку Крафт. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в частности, в пятницу позвонил послу США.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что отдал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после того, как он покинул саммит, Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой".

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.