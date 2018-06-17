AFP: власти Франции задержали женщину, которая попыталась напасть на людей с ножом

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники французских правоохранительных органов задержали в воскресенье женщину, которая с криком "Аллах акбар" попыталась с ножом напасть на людей. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора города Тулон, расположенного на юге страны.

Инцидент произошел в воскресенье в городке Сейн-сюр-мер в департаменте Вар на берегу Средиземного моря. Женщина с ножом для резки бумаги вошла утром в местный супермаркет и, подойдя к кассам, напала на стоявшего там покупателя, выкрикивая при этом фразу "Аллах акбар". Два человека - покупатель и кассир - при этом получили резаные раны и были госпитализированы, однако их жизням ничего не угрожает.

Нападавшая была задержана на месте событий и сейчас помещена под стражу. Как сообщил прокурор Тулона Бернан Маршаль, следствие пока не рассматривает случившееся как теракт. "По всей видимости, это случай изолированных действий человека с явными психическими отклонениями, однако нельзя исключать, что эта женщина была радикалом", - отметил он.

Сейчас следствием занимается уголовная полиция Тулона, следователи по делам терроризма пока не подключены. "Подозрения идут по статьям "Покушение на убийство" и "Оправдание преступлений террористического свойства", - заявил прокурор.

В настоящий момент дома у задержанной проводятся обыски. "Нужно еще установить, были у нее связи с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) или нет. Мы пока не знаем, террористические ли это действия, но в любом случае это действия терроризирующие, поскольку нападению на кассе супермаркета подвергся никого не трогавший человек", - считает прокурор Маршаль.