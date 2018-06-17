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СМИ: 19 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем в Бельгии

Происшествия
17 июня, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Не менее трех человек получили открытые переломы, пишет La Libre Belgique

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ТАСС, 17 июня. По меньшей мере 19 велогонщиков, в воскресенье принимавших участие в провинциальном чемпионате Федерации велоспорта Бельгии в коммуне Кольфонтен (провинция Эно), получили травмы в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщила газета La Libre Belgique.

По данным издания, три велогонщика из Фландрии (северная область Бельгии), Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо - сотрясение мозга.

Как пишет газета, инцидент произошел после того, как по непонятной причине водитель автомобиля, в салоне которого находились трое детей, резко повернула перед приближавшимися велосипедистами.

"Это происшествие произошло по чистой случайности", - заявил бургомистр Кольфонтена Лучиано д'Антонио. Он добавил, что обратился к полиции с просьбой посетить больницы, чтобы получить самую точную информацию о состоянии пострадавших.

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