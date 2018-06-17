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СМИ: более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш

Происшествия
17 июня, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Также не менее восьми человек пострадали, уточняет "Синьхуа"

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ТАСС, 17 июня. По меньшей мере 11 человек погибли и восемь пострадали в результате лобового столкновения автобуса с пассажирами с небольшим грузовиком в Бангладеш. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя полиции.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу вечером в 360 км к северо-западу от Дакки.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Что послужило причиной столкновения, на данный момент неизвестно.

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