СМИ: более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Бангладеш

ТАСС, 17 июня. По меньшей мере 11 человек погибли и восемь пострадали в результате лобового столкновения автобуса с пассажирами с небольшим грузовиком в Бангладеш. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя полиции.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу вечером в 360 км к северо-западу от Дакки.

Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Что послужило причиной столкновения, на данный момент неизвестно.