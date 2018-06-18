Сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Теплоход-сухогруз сел на мель в районе озера Сескар в акватории Финского залива в Ленинградской области в понедельник. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, судно получило пробоину.

"Сел на мель теплоход-сухогруз Сормовский 3052 <…>, который следовал из Санкт-Петербурга в Польшу. В результате этого происшествия судно получило пробоину в носовой части (повреждены 2 балластных отсека и отсек подруливающего устройства)", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что на борту судна находятся 11 человек и груз минеральных удобрений. Угроза жизни и здоровью экипажа, а также экологии отсутствует. Судном владеет Северо-Западное пароходство. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП, произошедшее около 07:00, не повлияло на судоходство на данном участке.

Транспортная прокуратура по СЗФО организовала проверку исполнения закона о безопасности плавания, проведение которой поручено транспортной прокуратуре Петербурга.