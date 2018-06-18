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Полиция Нидерландов задержала водителя фургона, врезавшегося в пешеходов

Происшествия
18 июня, 12:30 дата обновления: 18 июня, 12:49 UTC+3

Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии

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ТАСС, 18 июня. Водитель белого фургона, врезавшегося в понедельник в группу пешеходов близ кемпинговой зоны музыкального фестиваля Pinkpop в городе Ландграф в Нидерландах, задержан. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

"Полиция обнаружила белый фургон, связанный с инцидентом, в понедельник утром на улице Менсхеггер. Подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, один человек погиб.

Международный музыкальный фестиваль Pinkpop проводится в Ландграфе ежегодно. В этом году он проходил с 15 по 17 июня.

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