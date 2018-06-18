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Руководителя инспекции строительного надзора Приамурья обвиняют в получении взятки

Происшествия
18 июня, 14:37 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 18, июня. /ТАСС

По решению суда Игорь Карасюк заключен под стражу на два месяца

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июня. /ТАСС/. Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю инспекции строительного надзора Амурской области Игорю Карасюку, который обвиняется в получении взятки. Об этом в понедельник сообщается на сайте суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области по уголовному делу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении: Красюка И. С., несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия")", - говорится в сообщении.

По решению суда на время следствия Карасюк заключен под стражу сроком на два месяца - до 15 августа 2018 года.

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