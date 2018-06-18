Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семь человек госпитализированы после ДТП в Дагестане

Происшествия
18 июня, 14:47 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, июня. /ТАСС

Среди пострадавших пятеро детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщила ТАСС в понедельник представитель министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"Около села Тотурбийкала Хасавюртовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек, в том числе пять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Хасавюртовскую центральную городскую больницу", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, ДТП произошло в воскресенье вечером, ранее о нем не сообщалось.

"Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных средней степени тяжести", - добавила собеседница агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
7
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости