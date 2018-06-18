Семь человек госпитализированы после ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщила ТАСС в понедельник представитель министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"Около села Тотурбийкала Хасавюртовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек, в том числе пять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Хасавюртовскую центральную городскую больницу", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, ДТП произошло в воскресенье вечером, ранее о нем не сообщалось.

"Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных средней степени тяжести", - добавила собеседница агентства.