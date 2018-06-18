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Суд в Крыму отложил на 19 июня вынесение приговора фигурантам дела "26 февраля"

Происшествия
18 июня, 15:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Представитель центрального районного суда Симферополя не уточнила причину переноса заседания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя перенес на вторник оглашение приговора пятерым жителям Крыма, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках у здания парламента республики 26 февраля 2014 года, сообщили в понедельник журналистам в инстанции.

"Оглашение [приговора] отложено на завтра, на 10:00 мск", - сказала представитель суда. Она не уточнила причину переноса заседания. Ранее вынесение приговора откладывалось дважды.

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По данным следствия, в результате беспорядков у здания парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие считает замглавы запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ахтема Чийгоза, который ранее был приговорен к восьми годам заключения, но был освобожден от уголовной ответственности, после чего вылетел сначала в Турцию, а затем - в Киев.

Дело Чийгоза было выделено в отдельное производство, его слушали в Верховном суде Крыма. Остальных фигурантов - Али Асанова, Мустафу Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова - судят в Центральном райсуде Симферополя.

Прокурор ранее предлагал приговорить фигурантов дела к условному заключению.

Подсудимые вину не признали.

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