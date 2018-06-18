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Суд лишил жительницу Саратова прав за отказ от прохождения медосвидетельствования

Происшествия
18 июня, 15:12 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 18, июня. /ТАСС

Мария Мищенко также оштрафована на 30 тыс. рублей

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САРАТОВ, 18 июня. /ТАСС/. Суд лишил на 1,5 года водительских прав, а также оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу Саратова Марию Мищенко за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, по результатам которого могло быть установлено, находилась ли девушка за рулем в нетрезвом виде. Об этом ТАСС сообщили в аппарате мирового судьи Волжского района.

Ранее СМИ сообщали, что в Саратове сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая сотрудница Октябрьского района Саратова Мария Мищенко, а на заднем сидении автомобиля якобы спал министр финансов региона Александр Выскребенцев. По данным ГУ МВД, 25 мая в 5:30 сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель - гражданка 1994 года рождения, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, на нее был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, автомобиль был служебным и принадлежал бюджетной организации. Однако в администрации Октябрьского района отказались сообщить, работает ли у них данная сотрудница.

"Вынесено постановление о привлечении Мищенко к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишением права управления транспортным средством на 1,5 года", - рассказали ТАСС в аппарате мирового судьи.

После инцидента губернатор Валерий Радаев поручил создать комиссию и провести служебную проверку по факту инцидента с Выскребенцевым. Прокуратура региона также начала проверку по факту использования служебного авто. Постановлением губернатора области с 31 мая Выскребенцев был освобожден от должности по собственному желанию.

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