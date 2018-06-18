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Руководитель "Горэлектросети" из Иванова оштрафован на 1,5 млн за коммерческий подкуп

Происшествия
18 июня, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В декабре 2017 года мужчина получил от посредника взятку за сокрытие задолженности одного из потребителей в размере 280 тыс. рублей, а также уничтожение подтверждающих документов

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ТАСС, 18 июня. Руководителя акционерного общества "Ивановская городская электрическая сеть" приговорили к штрафу в размере 1,5 млн рублей за коммерческий подкуп, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю подразделения АО "Ивановская городская электрическая сеть". Он признан виновным в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ). <...> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, 7 декабря 2017 года руководитель "Горэлектросети" получил от посредника 100 тыс. рублей за сокрытие от руководства компании задолженности одного из потребителей электроэнергии в размере 280 тыс. рублей, а также уничтожение документов, подтверждающих задолженность.

"Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях сроком на три года", - добавили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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