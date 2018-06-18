Режим ЧС ввели в подтопленном Псебайском городском поселении Краснодарского края

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Псебайском городском поселении Мостовского района (Краснодарский край) из-за подтопления домовладений после ливней. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава района Сергей Ласунов.

"Режим ЧС введен в Псебайском городском поселении. Прошла вчера комиссия, уточнила информацию, то ли 110, то ли 112 [подтопленных] дворов", - сказал Ласунов.

Он добавил, что пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась.

"Достаточно стандартная ситуация для мая-июня в предгорной зоне. В Псебае вода сошла, ее нет ни во дворах, ни в домах, ведется комплекс восстановительных работ", - добавил глава района.

По данным пресс-службы Мостовского района, из подтопленных территорий и колодцев откачиваются вода, ил и нанесенный грунт. Специализированной организацией проводится дезинфекция территории. Жители в целях профилактики проходят антибактериальную вакцинацию.