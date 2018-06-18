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Участник ДТП с пятью погибшими в Орловской области арестован на два месяца

Происшествия
18 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сейчас водитель находится в больнице под конвоем, когда состояние его здоровья улучшится, мужчину переведут в СИЗО, уточнили в региональном управлении СК

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ТАСС, 18 июня. Водитель автобуса, попавшего 10 июня в аварию на железнодорожном переезде в Орловской области, арестован на два месяца, сообщила ТАСС в понедельник и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Ольга Бердникова.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги, погибли пять человек. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона, двух пострадавших уже выписали из больницы, девять еще находятся в медицинских учреждениях.

"Суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца. Сейчас водитель находится в больнице под конвоем. Когда его состояние здоровья позволит, переведут в СИЗО", - сказала Бердникова.

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