Участник ДТП с пятью погибшими в Орловской области арестован на два месяца

ТАСС, 18 июня. Водитель автобуса, попавшего 10 июня в аварию на железнодорожном переезде в Орловской области, арестован на два месяца, сообщила ТАСС в понедельник и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Ольга Бердникова.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги, погибли пять человек. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона, двух пострадавших уже выписали из больницы, девять еще находятся в медицинских учреждениях.

"Суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца. Сейчас водитель находится в больнице под конвоем. Когда его состояние здоровья позволит, переведут в СИЗО", - сказала Бердникова.