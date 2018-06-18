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Комиссия МАК выясняет причины крушения самолета Як-52 на Алтае

Происшествия
18 июня, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета в Алтайском крае

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения самолета Як-52 в Алтайском крае, где погибли два человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте МАК.

"16 июня 2018 года в районе посадочной площадки Панфилово Калманского района Алтайского края произошло авиационное происшествие с ЕЭВС (единичный экземпляр воздушного судна) самолетом СП-41 RA-1757G частного лица. <...> В соответствии с российским воздушным законодательством, МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае. Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Спортивная летная база, где случилось происшествие, находится рядом с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". В результате крушения погибли пилот и пассажир самолета.

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