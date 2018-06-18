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Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист признал вину

Происшествия
18 июня, 17:15 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Он уточнил, что не спал двое суток, в связи с чем "перепутал газ с тормозом"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Совершивший наезд на группу пешеходов в центре Москвы таксист признал вину. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала Таганского суда, где водителю избирается мера пресечения.

"Прошу прощения, я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников", - сказал обвиняемый.

Следствие ранее предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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Источник: наехавший на толпу пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем

Полиция возбудила уголовное дело после наезда таксиста на пешеходов в центре Москвы

ДТП произошло вечером 16 июня на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.

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