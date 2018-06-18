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Суд подтвердил незаконную сдачу помещений Петербургского университета коммуникаций

Происшествия
18 июня, 17:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

Ранее суд временно отстранил от должности ректора учреждения Сергея Бачевского, он обвиняется в превышении должностных полномочий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил вывод антимонопольного органа о том, что Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, чей ректор временно отстранен от должности и находится под подпиской о невыезде, незаконно заключил 11 договоров аренды помещений вуза. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу.

"Суд... подтвердил решение Санкт-Петербургского УФАС России о том, что ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора А. М. Бонч-Бруевича" незаконно заключил договоры аренды федерального недвижимого имущества без проведения торгов. <…> Кассация признала, что при заключении 11 договоров было нарушено законодательство", - говорится в сообщении управления.

Ранее УФАС установил, что в 2015 году Университет телекоммуникаций заключил договоры аренды федерального недвижимого имущества без проведения торгов. Вуз с такими выводами не согласился и обратился в суд, по итогам трех судебных инстанций кассация поддержала позицию антимонопольного органа.

В начале мая Невский районный суд Петербурга продлил срок временного отстранения от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, обвиняемого в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду помещений вуза без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, он нанес университету ущерб в 1,7 млн руб.

Бачевский был задержан весной прошлого года и отправлен по домашний арест, но позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Свою вину Бачевский не признавал, но в начале этого года он заявил в суде, что не оспаривает сдачу им в аренду помещений без проведения конкурса, но, по его словам, все средства поступали на счет вуза и в настоящее время нарушения устранены.

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