AFP: во Франции задержана администратор подпольного сайта по торговле оружием

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Французская полиция задержала 28-летнюю домохозяйку, выполнявшую функции администратора крупной интернет-платформы по нелегальной торговле оружием, наркотиками и похищенными документами. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP по данным, полученным от следственных органов.

Согласно этим сведениям, полиция Франции 12 июня провела крупную операцию по пресечению деятельности одного из сайтов так называемого "темного интернета", скрытой части мировой сети, доступ в которую устанавливается только между доверенными лицами и по нестандартным протоколам. Сайт Black Hand ("Черная рука"), кроме оружия и наркотиков, продавал и полученные нелегальным путем чужие банковские реквизиты. Он действовал в "темном интернете" более двух лет.

Всего в рамках операции были задержаны четыре человека. Женщина действовала под псевдонимами "Аннушка", "Гадес" и рядом других. Она была арестована полицией в Лилле.

По данным полиции, "Аннушка" не была инженером-электронщиком и создателем сайта, ей была поручена функция его администратора. Ранее она уже неоднократно возглавляла такие скрытые сайты и интернет-платформы.

Black Hand и его форум посещали около 3 тыс. человек. Полиция также задержала двух модераторов форума и одного из продавцов, которых, по ее данным, "насчитывалось много десятков". Захват преступников был одновременно осуществлен в Лилле и в южных крупных городах Марсель и Монпелье. Подготовка операции по ликвидации сайта заняла около года.

Согласно данным полиции, за год нелегальный сайт провел торговых операций на десятки тысяч евро.