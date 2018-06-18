Тело погибшего на Казбеке рязанского альпиниста спустят на равнину 19 июня

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели спустят на равнину тело погибшего на горе Казбек альпиниста из Рязани 19 июня, работы по спуску усложняются плохими погодными условиями, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Тело погибшего альпиниста будет доставлено на равнину во вторник на равнину. Сегодня группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России планирует спуститься до отметки 2300 метров, до Кармадонских ванн. Там они переночуют", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье семеро спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из семи человек. Накануне утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он находится без сознания, предварительно, из-за отека легкого. Позже восходитель скончался.

Во вторник спасателям на помощь в 5:00 мск выдвинутся еще 10 спасателей на трех машинах.