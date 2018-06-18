Ущерб по делу экс-директора завода "Автоприбор" во Владимире превысил 2,6 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества "Завод "Автоприбор" Алексея Мельникова, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, мошенничестве и растрате, ущерб по делу превышает 2,6 млрд рублей, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

"По оценкам следствия, обвиняемый причинил акционерному обществу ущерб в общем размере более 1,2 млрд рублей. В рамках уголовного дела потерпевшим признано также ОАО "Банк ВТБ" с государственным контрольным пакетом акций, интересам которого причинен ущерб в размере более 1,4 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Мельникову предъявлено обвинение по статьям "Преднамеренное банкротство предприятия", "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Растрата вверенного имущества в особо крупном размере" (два эпизода).

Как уточнили в СК РФ, сын обвиняемого находится в международном розыске по обвинению в обналичивании не менее 500 млн рублей, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с 2011 года Мельников, не желая возвращать банку ВТБ более 1,49 млрд рублей кредитов, разорил акционерное общество. Для этого он создал новое взаимозависимое юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие, где аккумулировалась прибыль от производства, отметили в ведомстве. При этом, по данным следствия, за акционерным обществом оставались многомиллионные долги.

Кроме того, как добавили в Следственном комитете, Мельников заключил несколько десятков безвозмездных сделок по выводу активов акционерного общества в пользу аффилированных лиц.