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Власти США расследуют инцидент с загоревшимся электромобилем Tesla в Калифорнии

Происшествия
19 июня, 0:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Ранее супруга режиссера Майкла Морриса сообщила, что Tesla Model S, принадлежащий ее мужу, загорелся во время движения в одном из пригородов Лос-Анджелеса

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Национальное управление по безопасности на транспорте (НУБТ) США направило своих специалистов в Калифорнию, где электромобиль производства компании Tesla неожиданно загорелся во время движения. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

Ранее супруга режиссера Майкла Морриса сообщила в своем Twitter, что автомобиль Tesla Model S, принадлежащий ее мужу, загорелся во время движения в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Она выложила видеозапись происшествия. Пострадавших в результате инцидента не было. В НУБТ сообщили, что его специалисты отправляются на место происшествия, чтобы провести расследование.

Представители Tesla в свою очередь назвали данный инцидент "чрезвычайно необычным", пообещав, что проведут собственное разбирательство.

Компания Tesla была основана в 2003 году предпринимателем Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния).

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