CBS: в Питтсбурге застрелили рэпера Jimmy Wopo

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Рэп-исполнителя Трейвона Смарта, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелен в понедельник в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает во вторник телеканал CBS.

По его данным, 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь по Смарту и его спутнику. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее менеджер исполнителя сообщил на своей странице в Facebook, что молодой человек скончался от полученных травм. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.

Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом "Woponese" в июле 2016 года.

Ранее сообщалось о гибели еще одного американского рэпера - 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. По данным портала TMZ, неизвестный несколько раз выстрелил в молодого человека, когда тот выходил из мотосалона в Майами (штат Флорида) в понедельник.