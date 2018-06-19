Следователи возбудили дело из-за аварии с маршруткой в Орле

ТАСС, 19 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного автобуса в Орле, в котором пострадали 12 человек, сообщила ТАСС и. о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ Ольга Бердникова.

По данным следствия, 19 июня около 08:15 мск водитель маршрутного автобуса "Газель" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

"Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сказала собеседница агентства.

Следователи проверят транспортную компанию, которой принадлежит автобус. Водителя допрашивают.

Обстоятельства аварии проверит и прокуратура Орловской области.

"Организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. По итогам проверочных мероприятий органами прокуратуры области будет дана правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Орловской области", - сказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.