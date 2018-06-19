СК продлил срок следствия по делу экс-чиновников правительства Дагестана еще на 3 месяца

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продлил на три месяца срок следствия по уголовному делу бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще троих фигурантов, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов.

"Следственная группа, несмотря на продолжительный срок предварительного следствия и оперативную поддержку ФСБ, не смогла завершить дело к 30 июня. Срок следствия по делу продлен еще на три месяца, то есть до 30 сентября", - сказал защитник, уточнив, что срок следствия составит 38 месяцев.

Адвокат сообщил ТАСС, что следствие на этой неделе попросит Басманный суд Москвы продлить срок ареста обвиняемым на тот же срок. "В пятницу, 22 июня, следствие выйдет в суд с ходатайством о продлении ареста фигурантам уголовного дела еще на три месяца", - отметил Хасавов.

Ранее Басманный суд продлил до 30 июня срок ареста бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, бывшего врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, экс-министра образования республики Шахабаса Шахова и бывшего врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики Раюдина Юсуфова.

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Четверо чиновников были задержаны 5 февраля, им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Судом также арестовано имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.