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Жена Ярошенко заявила о хорошем обращении с летчиком в новой тюрьме

Происшествия
19 июня, 18:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, июня. /ТАСС

Однако супруга осужденного в США россиянина отметила, что условия в тюрьме Данбери хуже, чем в Форт-Диксе

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Условия в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), куда перевели отбывающего заключение в США российского летчика Константина Ярошенко, хуже, чем в предыдущей, однако в новом месте отбывания наказания его встретили дружелюбно, сообщила во вторник ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Как сообщалось, россиянина перевели в пенитенциарное учреждение с пониженными требованиями безопасности в Данбери, рассчитанное на содержание более 1,4 тыс. заключенных, как мужчин, так и женщин. До этого он отбывал наказание в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси).

"Условия содержания <...> не такие, как в Форт-Диксе, но жить можно. Константин сказал, что заключенные его хорошо там встретили, накормили, одели, все, что нужно было, дали. Начальство тюрьмы очень вежливо отнеслось, все в порядке. Единственное, что условия похуже", - сказала Виктория.

По ее словам, в отличие от тюрьмы Форт-Дикса, где осужденные находились в камерах, вмещающих до 12 человек, в новом месте отбывания наказания "большая казарма на 100 человек". Также супруга летчика отметила, что самочувствие россиянина оставляет желать лучшего. "Его не лечили, все то же самое. И зубы его беспокоят, в карцере у него еще один зуб раскрошился и разлетелся", - рассказала она.

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.

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