Спасатели передали МВД тело погибшего при восхождении на Казбек альпиниста

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели спустили на равнину тело погибшего на горе Казбек альпиниста из Рязани и передали его МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Операция по оказанию помощи альпинистам завершена. Тело погибшего передано сотрудникам МВД", - говорится в сообщении.

В воскресенье семеро спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из семи человек. Накануне утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он потерял сознание, предварительно, из-за отека легкого. Позже он скончался.