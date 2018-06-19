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Спасатели передали МВД тело погибшего при восхождении на Казбек альпиниста

Происшествия
19 июня, 18:01 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, июня. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили об окончании операции по оказанию помощи альпинистам

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели спустили на равнину тело погибшего на горе Казбек альпиниста из Рязани и передали его МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"Операция по оказанию помощи альпинистам завершена. Тело погибшего передано сотрудникам МВД", - говорится в сообщении.

В воскресенье семеро спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из семи человек. Накануне утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он потерял сознание, предварительно, из-за отека легкого. Позже он скончался.

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