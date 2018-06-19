Подозреваемый в покушении на охранника церкви в Петербурге умер по дороге в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на убийство охранника церкви святого Иоанна Предтечи в Петербурге, которое произошло на минувших выходных, Сергей Воробьев скончался по дороге в суд, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он умер по дороге в суд. По предварительным данным, у него остановилось дыхание", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Московский районный суд во вторник вечером прекратил производство по ходатайству следствия об избрании Воробьеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчину подозревают в покушении на убийство охранника церкви святого Иоанна Предтечи на улице Ленсовета в Московском районе Петербурга 16 июня, когда он, находясь в неадекватном состоянии, набросился на служителя с ножом.

Обвинение ему предъявить не успели, в пресс-службе отметили, что производство прекращено в связи со смертью подозреваемого.