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Подозреваемый в покушении на охранника церкви в Петербурге умер по дороге в суд

Происшествия
19 июня, 18:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

По предварительным данным, у мужчины остановилось дыхание

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на убийство охранника церкви святого Иоанна Предтечи в Петербурге, которое произошло на минувших выходных, Сергей Воробьев скончался по дороге в суд, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он умер по дороге в суд. По предварительным данным, у него остановилось дыхание", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Московский районный суд во вторник вечером прекратил производство по ходатайству следствия об избрании Воробьеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчину подозревают в покушении на убийство охранника церкви святого Иоанна Предтечи на улице Ленсовета в Московском районе Петербурга 16 июня, когда он, находясь в неадекватном состоянии, набросился на служителя с ножом.

Обвинение ему предъявить не успели, в пресс-службе отметили, что производство прекращено в связи со смертью подозреваемого.

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