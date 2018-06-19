В Саратове пассажирский автобус врезался в столб

САРАТОВ, 19 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса во вторник в Саратове. Об этом ТАСС сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"По предварительной информации, около 19:30 по местному времени [18:30 мск] пассажирский автобус, следовавший по маршруту "18Д" врезался в столб. В результате травмы получили трое пассажиров: один ребенок и двое взрослых, их увезли на скорой", - сказал Юрин.

Он уточнил, что пострадавшие, по предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести. Причины аварии в настоящий момент устанавливаются.