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Число пропавших без вести при крушении судна в Индонезии возросло до 180

Происшествия
20 июня, 5:39 дата обновления: 20 июня, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По данным местных властей, 18 человек удалось спасти

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ТАСС, 20 июня. Два человека погибли и 180 пропали без вести в результате крушения судна на озере в Индонезии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на обновленные данные от властей страны.

По данным местных властей, 18 человек удалось спасти. Лодка перевернулась на озере Тоба в провинции Северная Суматра в понедельник вечером. Ранее сообщалось об одном погибшем, 166 пропавших без вести и 19 спасенных.

Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, это крупнейший водоем вулканического происхождения в мире. Его размеры достигают 87 км в длину и 27 км в ширину, максимальная глубина составляет 505 метров. Озеро популярно среди туристов.

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