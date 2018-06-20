Число пропавших без вести при крушении судна в Индонезии возросло до 180

ТАСС, 20 июня. Два человека погибли и 180 пропали без вести в результате крушения судна на озере в Индонезии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на обновленные данные от властей страны.

По данным местных властей, 18 человек удалось спасти. Лодка перевернулась на озере Тоба в провинции Северная Суматра в понедельник вечером. Ранее сообщалось об одном погибшем, 166 пропавших без вести и 19 спасенных.

Озеро Тоба располагается в жерле потухшего вулкана, это крупнейший водоем вулканического происхождения в мире. Его размеры достигают 87 км в длину и 27 км в ширину, максимальная глубина составляет 505 метров. Озеро популярно среди туристов.